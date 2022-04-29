Уфа, 29 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Ягодные сады намерены создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Сады

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в формате «Инвестчас» в республиканском правительстве.

Сообщается, что ягодные сады общей площадью 460 га планируют создать в Кушнаренковском и Бирском районах. В них будут выращивать чёрную бузину, вишню, эхинацею и аронию для крупных перерабатывающих предприятий Башкирии.

Отмечается, что в 2022 году специалисты намерены подготовить землю, а первые саженцы они планируют высадить в 2023 году. На реализацию данного проекта планируют направить 271 млн рублей. В пик сезонных работ в садах будут трудится до ста человек.

Сообщается, что на территории садов планируется возвести глэмпинг для развития агротуризма.

Сообщается, что проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут построить круглогодичные теплицы по выращиванию овощей.