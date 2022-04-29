Москва, , 13:10 — REGNUM После подъема 28 апреля нефть продолжает укрепляться в последний торговый день апреля, превысив 20-дневную скользящую среднюю, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Нефть марки Brent держит курс на отметку $109 за баррель, правда, бычий импульс на данный момент не предвещает значимого прорыва цен в северном направлении.

Нефть завершает ростом пятый месяц подряд, хотя находится на приличном расстоянии от максимумов за пределами отметки $130, отмеченных в марте. Амплитуда колебаний котировок сузилась – границы месячного диапазона обозначились уровнями $115 и $97,50.

В перспективе мая критически важными будут сигналы со стороны спроса. Здесь есть угроза общего ухудшения перспектив потребления по мере усиления влияния геополитических событий на самочувствие экономики.

Показатели деловой активности будут снижаться и далее, тем самым автоматически усиливая страхи по поводу потребления энергоносителей на мировом уровне.

К слову, ведущие международные институты уже понизили свои оценки роста глобального ВВП, и в дальнейшем могут прозвучать еще более мрачные прогнозы. Это главный потенциальный фактор давления на Brent на среднесрочную перспективу.

Тем временем показатели добычи на сланцевых месторождениях США остаются низкими. Производство черного золота в Ливии падает из-за внутриполитического конфликта. Россия, которая столкнулась с нефтяным эмбарго, тоже вынуждена сокращать добычу.

Добавим сюда перебои в поставках, и на стороне предложения складывается картина, которая во многом компенсирует ослабление спроса.

По мере оценки рынком баланса спроса и предложения волатильность будет оставаться высокой, причем резкие движения цен не исключены в обоих направлениях. В моменте Brent способна вернуться выше $120.

Однако в конечном итоге велика вероятность отката в район $100 или ниже по мере угасания экономической активности, а жесткая политика центробанков только добавит негатива в этом контексте», — считает эксперт.

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