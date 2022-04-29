Каир, , 13:21 — REGNUM Делегация разведывательных служб и министерства обороны Израиля посетила Египет с необъявленным визитом. Об этом 29 апреля сообщил источник Al-Araby-al-Jadid в министерстве обороны Египта.

Израиль Gaetano Virgallito

По данным источника, члены делегации встретились со своими египетскими коллегами и обсудили ряд вопросов в сфере обеспечения региональной безопасности.

Отмечается, что представители израильской разведки предложили армии Египта ужесточить контроль над сухопутными и морскими границами сектора Газы. В МОССАДе считают, что палестинские вооружённые группировки используют египетскую территорию для поставок оружия и комплектующих для производства ракет.

Также, по данным журналистов, стороны договорились об обмене информацией по активности террористов в районе границы между Израилем и Египтом и на Синайском полуострове.