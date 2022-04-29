Хельсинки, 29 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Швеция пока не приняла решения о вступлении в НАТО, заявила шведский министр иностранных дел Анн Линде 29 апреля в Хельсинки.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Она отметила, что в парламенте пока продолжают обсуждать вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу. В Швеции процесс вступления проходит не так, как в Финляндии.

«В Швеции решение о присоединении к НАТО еще не принято», — цитирует Линде финский телеканал MTV.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что вопрос о возможном членстве страны в НАТО не подходит для вынесения на референдум. По её словам, существуют конфиденциальные вопросы, которые нельзя обсуждать публично.

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