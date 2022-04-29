Первомайск, , 13:10 — REGNUM В результате обстрела с применением артиллерии киевскими боевиками Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) были ранены два мирных жителя. Об этом 29 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Дом после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

Уточняется, что при обстреле города со стороны украинских вооруженных формирований получили ранения мужчины 1974 и 1980 годов рождения.

Как передавало ИА REGNUM, ранее белорусский государственный пограничный комитет сообщил, что в Белоруссию с начала спецоперации прибыли более 24,5 тыс. жителей Украины.