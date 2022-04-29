Иркутск, 29 апреля, 2022, 13:10 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 29 апреля сообщает подробности уголовного дела в отношении 59-летней жительницы областного центра, которая убила топором и расчленила своего мужа.

Jo Naylor Убийство

Часть фрагментов тела женщина спрятала в разных местах в ограде своего дома на ул. Дальневосточной, остальное сожгла в печи. А уже потом, 13 апреля злоумышленница заявила в полицию о безвестном исчезновении супруга.

В ходе осмотра дома следователи, криминалисты и сотрудники полиции обнаружили следы крови, а также человеческие останки. С места происшествия изъяты ножи, кухонный топор и иные предметы, интересующие следствие.

Женщина задержана. Следователям СК она призналась в убийстве мужчины. В ходе проверки показаний на месте подробно рассказала все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае женщина нанесла своему драчливому сожителю 12 ранений в жизненно-важные органы, от которых потерпевший скончался на месте, а потом попросила своего несовершеннолетнего сына отвезти тело отца в лес и закопать в снегу.

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