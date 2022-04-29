Абакан, 29 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии произошло пять лесных пожаров, сообщили ИА REGNUM 29 апреля в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лесной пожар

Два возгорания в Орджоникидзевском районе на территории Горячегорского лесничества ликвидировали ещё 28 апреля на общей площади 29 га. По предварительным данным, огонь перешёл с земель иных категорий с соседних регионов.

По состоянию на утро 29 апреля в Усть-Бюрском лесничестве был локализован лесной пожар на площади 24 га. К тушению привлечена спецтехника: тракторы, бульдозеры, автотрейлеры, пожарные машины (16 единиц).

Локализованы возгорания в Аскизском и Ширинском районах на территориях Бирикчульского и Туимского лесничеств.

С начала лесопожарного сезона в Хакасии зафиксировано уже 15 лесных пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продлён особый противопожарный режим.

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