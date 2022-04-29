Бишкек, 29 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Иссык-Кульской области Киргизии уже несколько лет стоит острая проблема мусорных полигонов, наносящих большой вред экологии. Об этом заявила министр природных ресурсов, экологии и технадзора Динара Кутманова в эфире «Биринчи Радио».

Elpais.com Переработка пластика

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По словам высокопоставленной чиновницы, для её частичного решения в регионе построят частные предприятия по переработке пластика — на эти цели предпринимателям обещают предоставить гранты.

«Для одного такого предприятия, на котором будут перерабатывать пластиковый мусор из Каракола и близлежащих сёл, скоро привезут оборудование из Белоруссии», — подчеркнула она.

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