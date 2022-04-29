Москва, 29 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Российский конькобежец, трёхкратный чемпион мира Денис Юсков решил завершить карьеру. Об этом 29 апреля сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

(сс) Sasha Krotov Денис Юсков

«Да, он решил завершить карьеру», — цитирует Барышеву ТАСС.

Юсков пропустил олимпийский сезон из-за травмы. До этого он пропустил чемпионат мира 2021 года.

Юсков является трёхкратным чемпионом мира на дистанции 1500 м, он побеждал на мировых первенствах в 2013, 2015 и 2016 годах. На этой же дистанции он выиграл Кубок мира в 2016, 2018 и 2019 годах.