Москва, 29 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Российская валюта завершает апрель на крепких позициях, пытаясь протолкнуть доллар под отметку 71 руб. впервые в 2022 году, тогда как еще в марте цены в моменте поднимались выше 120 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

ИА REGNUM Рубль

«При этом рубль действует размеренно, умело пресекая попытки возобновления роста USD. Другой вопрос – адекватность и оправданность нынешнего курса рубля, который дорожает преимущественно за счет искусственных условий, созданных властями и направленных на защиту рубля через контроль оборота капитала.

В этом контексте главным фактором поддержки служит продажа 80% экспортной валютной выручки. Соответственно, если данная мера сохранится на ближайший месяц, «россиянин» не лишится своей опоры.

С другой стороны, по мере укрепления курса растет вероятность ослабления контроля, но реализовывать такой сценарий Центробанк в любом случае будет осторожно, чтобы не вызвать волну панических продаж рубля.

При этом проявление эффекта от рекордных антироссийских санкций самочувствие экономики РФ будет ухудшаться, что будет давить на рубль.

Также не стоит забывать и факторе крепкого доллара, который начнет ощущаться при дальнейшем послаблении валютного контроля.

На международной арене USD торгуется на многолетних максимумах и вполне способен продолжать передвигать вершины в зависимости от жесткости риторики и действий ФРС.

Иными словами, в мае рубль вряд ли повторит недавний успех – потенциал его роста исчерпан. Пара доллар/рубль может изначально вернуться в район отметки 80 руб., а затем и вовсе сместиться в более высокий диапазон», — считает эксперт.

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