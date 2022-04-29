Москва, 29 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. Российский бюджет балансируется с учётом изменения экономической ситуации. Об этом заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы балансируем бюджет с учетом изменения ситуации. Выдержит, конечно», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о способности бюджета России выдержать снижение потребления российского газа Евросоюзом.

По его словам, Евросоюз в ближайшее время «точно не сможет отказаться от российского газа, поставки будут сохранены»: «Тем не менее когда мы планируем бюджет на будущие периоды, естественно, мы учитываем снижение потребления европейскими партнерами, с одной стороны, а с другой стороны — мы также рассчитываем на увеличение объемов поставок по другим направлениям».