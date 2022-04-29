Чебоксары, 29 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Чебоксарах проверяется поступившая информация о минировании одной из школ. Об этом сообщает министерство образования Чувашии.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака и кинолог

В ведомстве отмечают, что 29 апреля на электронную почту чебоксарской школы № 61 пришло «спам-сообщение о минировании». Дети и сотрудники были эвакуированы в ближайшие учреждения, вызваны службы быстрого реагирования.

«Поступившая информация проверяется, на местах работают представители правоохранительных органов. После проверок дети вернутся в школу», — говорят в минобразования Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля информацию о якобы заложенных взрывных устройствах получили семь школ в Ульяновске, где также эвакуированы ученики и педагоги, проводится проверка.

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