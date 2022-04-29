Казань, 29 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 29 апреля для пациентов с коронавирусом развернуто 580 коек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Александр Куликов ИА REGNUM Госпиталь

С его слов, у минздрава нет задачи оставить республику с одним временным инфекционным госпиталем. При необходимости в течение трех дней стационары, которые вернулись к работе в штатных условиях, будут готовы вновь перепрофилироваться.

Всего в республике для оказания помощи ковид-пациентам задействовано 16 временных инфекционных госпиталей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии повторную вакцинацию от коронавируса прошли 297 639 человек, хотя должны были пройти 741 389 жителей.

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