Москва, 29 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В рейтинге самых опасных профессий, по мнению 43% жителей РФ, первое место занимают военнослужащие. Это максимальное число за последние 15 лет: 4% в 2010-м, 6% в 2020-м. Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob. ru.

Mil.ru Военнослужащие

На втором с большим отрывом казались шахтеры (6%), на третьем — врачи и пожарные (по 4%). По 3% жителей России считают самыми опасными профессии спасателя МЧС, водителя, политика и журналиста.

Профессию полицейского, пилот самолёта и учителя назвали по 2% участников опроса. По 1% опасных профессий набрали инкассатор и охранник.

Опрос проведён 20–28 апреля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 391 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (52%) посчитали работу врачей наиболее трудной.

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