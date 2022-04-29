Москва, 29 апреля 2022, 13:04 — REGNUM Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, сообщает 29 апреля сайт Кремля.
Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ.
«Подтверждён настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в информации, опубликованной на сайте российского президента.