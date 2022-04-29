Москва, 29 апреля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, сообщает 29 апреля сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Главы государств обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества. Также обсуждались вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ.

«Подтверждён настрой на всемерное укрепление российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнёрства», — говорится в информации, опубликованной на сайте российского президента.