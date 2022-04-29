Санкт-Петербург, 29 апреля, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Жителям Санкт-Петербурга рассказали, какой погоды стоит ожидать на майские праздники. Сильного потепления ожидать не стоит. О прогнозе 29 апреля рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Весна

Петербуржцам не следует ждать тёплых дней в начале мая, что может внести коррективы в планы на праздники. По прогнозу Колесова, воздух останется холодным. Это может привести к осадкам в виде снега в ночное время, но их выпадет лишь небольшое количество.

«Мне такой прогноз по Санкт-Петербургу на первые майские праздники нравится. Температура воздуха останется немного ниже нормы, но еще на прошлой неделе казалось, что будет хуже», — отметил синоптик.

Вместе с тем воздух понемногу будет прогреваться. Но ночью всё равно следует ожидать заморозков.

Напомним, что ранее синоптик прогнозировал выпадение снега в Петербурге до конца апреля. При этом из-за температуры выше нуля в городе будет наблюдаться мокрый снег.