Симферополь, 29 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Первый крымский сельхозтоваропроизводитель начинает получать воду из Северо-Крымского канала. Об этом 29 апреля сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Северо-Крымский канал

«Сегодня первый крымский сельхозпроизводитель начинает получать воду из Северо-Крымского канала на орошение сельхозугодий — запущено дождевальное оборудование», — написал Аксёнов.

Он сообщил, что в целом на данный момент получены заявки на 80 миллионов кубометров воды для орошения 25 тысяч гектаров земель. Также аграрии подали 27 заявок на получение федеральной субсидии в целях увеличения площадей орошения и закупки систем для мелиорации.

«До начала водной блокады за поливной период Крым использовал из канала для орошения порядка 700 миллионов кубометров воды. Все эти объемы подачи воды можно возобновить. Для нас это перспектива повышения эффективности сельхозпроизводителей, повышения урожайности. Вода — это жизнь», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, водная блокада Крыма была прорвана в конце февраля, после начала Россией специальной военной операции. Впервые за восемь лет Северо-Крымский канал, ранее перекрытый националистами, начал получать воду из Днепра. Наполнение канала особенно значимо для сельского хозяйства Крыма. Отметим, что в 2022 году для крымских аграриев пользование водой будет бесплатным, в 2023 году стоимость составит не более 28 копеек за кубометр.