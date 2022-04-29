Вода из Северо-Крымского канала начала поступать аграриям
Симферополь, 29 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Первый крымский сельхозтоваропроизводитель начинает получать воду из Северо-Крымского канала. Об этом 29 апреля сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он сообщил, что в целом на данный момент получены заявки на 80 миллионов кубометров воды для орошения 25 тысяч гектаров земель. Также аграрии подали 27 заявок на получение федеральной субсидии в целях увеличения площадей орошения и закупки систем для мелиорации.
Как сообщало ИА REGNUM, водная блокада Крыма была прорвана в конце февраля, после начала Россией специальной военной операции. Впервые за восемь лет Северо-Крымский канал, ранее перекрытый националистами, начал получать воду из Днепра. Наполнение канала особенно значимо для сельского хозяйства Крыма. Отметим, что в 2022 году для крымских аграриев пользование водой будет бесплатным, в 2023 году стоимость составит не более 28 копеек за кубометр.