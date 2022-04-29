Магнитогорск, Челябинская область, 29 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области ведутся поиски пострадавших от действий мошенницы. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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По данным следствия, под предлогом снятия порчи неизвестная выманила у 84-летней гражданки деньги и золотые украшения на 78 тыс. рублей. Под подозрение попала женщина 1970 года рождения, ранее уже судимая. Похищенные ювелирные изделия изъяли и вернут пострадавшей.

Подозреваемая пока находиться в изоляторе. Сотрудники полиции устанавливают её причастность к аналогичным преступлениям.