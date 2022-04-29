Красногорск, 29 апреля, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 123 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 29 апреля в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 102 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 441 человек выздоровел после COVID-19.