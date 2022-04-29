Махачкала, , 13:02 — REGNUM В Дагестане произошло несколько кадровых изменений в составе правительства региона. Указами главы республики Сергея Меликова 28 апреля Нариман Абдулмуталибов назначен замглавы правительства. Должность главы минсельхоза и продовольствия занял Мухтарбий Аджеков, до этого руководивший Ногайским районом Дагестана.

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О новом назначенце известно, что он уроженец села Ленинаул Ногайского района Дагестанской АССР. Ему 50 лет. Окончив исторический факультет Дагуниверситета и пройдя переподготовку в институте повышения квалификации агробизнеса Волгоградской ГСХА по программе «Агрономия», Аджеков в разные годы руководил крестьянско-фермерскими хозяйствами, Ленинаульским сельским производственным, заготовительно-торговым предприятием, Ногайской МЖС.

В его послужном списке есть годы работы в дирекции «Агролесомелиострой» и управлении по восстановлению Чёрных земель и Кизлярских пастбищ.

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