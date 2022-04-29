Вашингтон, 29 апреля 2022, 13:01 — REGNUM Белла Рамси, которая исполнит одну из главных ролей в сериале «Одни из нас» (The Last of Us), ответила на предложение фанатов показать Педро Паскалю видеоигры серии. Об этом 29 апреля сообщает портал Screen Rant.
Один из поклонников написал девушке в соцсети о том, что ей стоит заставить Паскаля полностью пройти первую часть The Last of Us. «Хотела бы, но у него нет игровых навыков», — написала в ответ Рамси.
Отметим, что ранее актёр признался фанатам, что не играл ни в одну из игр франшизы, добавив, что в вопросах создания экранизации он полностью полагается на шоураннера (главного продюсера сериала) Крейга Мейзина. Тогда Паскаль добавил, что как-то пытался сыграть в первую The Last of Us, но уже через несколько минут обратился за помощью к своему племяннику и передал ему контроллер.
Для справки: производством сериала «Одни из нас» занимается телеканал HBO совместно с компаниями Naughty Dog, PlayStation Productions, Sony Pictures Television, The Mighty Mint и Word Games. Премьера шоу состоится в 2023 году.
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