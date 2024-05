Вашингтон, 29 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Белла Рамси, которая исполнит одну из главных ролей в сериале «Одни из нас» (The Last of Us), ответила на предложение фанатов показать Педро Паскалю видеоигры серии. Об этом 29 апреля сообщает портал Screen Rant.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

Один из поклонников написал девушке в соцсети о том, что ей стоит заставить Паскаля полностью пройти первую часть The Last of Us. «Хотела бы, но у него нет игровых навыков», — написала в ответ Рамси.

Отметим, что ранее актёр признался фанатам, что не играл ни в одну из игр франшизы, добавив, что в вопросах создания экранизации он полностью полагается на шоураннера (главного продюсера сериала) Крейга Мейзина. Тогда Паскаль добавил, что как-то пытался сыграть в первую The Last of Us, но уже через несколько минут обратился за помощью к своему племяннику и передал ему контроллер.

Для справки: производством сериала «Одни из нас» занимается телеканал HBO совместно с компаниями Naughty Dog, PlayStation Productions, Sony Pictures Television, The Mighty Mint и Word Games. Премьера шоу состоится в 2023 году.