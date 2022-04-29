Чита, , 13:01 — REGNUM Вагон с гуманитарной помощью жителям Донбасса торжественно отправился 29 апреля со станции Чита-2. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он войдет в общий брендированный состав «Поезда помощи» от российских регионов жителям Донецкой и Луганской народных республик.

Вагон из Zабайкалья войдет в состав гуманитарного «Поезда помощи» Правительство Забайкалья

Главный федеральный инспектор по Забайкалью Евсей Васильев подчеркнул, что на протяжении всей истории российский народ в критические моменты объединялся.

«Сегодня во время проведения специальной военной операции, когда нашим военным противостоят страны Запада, россияне как никогда сплотились вокруг президента страны. Благодарю РЖД, общественные организации за то, что не оставляют людей в беде», — сказал Евсей Васильев.

Идея формирования «Поезда помощи» принадлежит Общероссийскому народному фронту совместно с РЖД.

«РЖД демонстрирует солидарную позицию, поддержку руководству страны и нашим вооруженным силам. Труженики железной дороги активно участвуют в патриотическом движении. Мы пристально следим за событиями, которые происходят на Украине, душой и сердцем с нашими военнослужащими, с теми, кого они освобождают», — отметил заместитель начальника ЗабЖД Сергей Албитов.

По словам сопредседателя Общественного народного фронта в Забайкальском крае Юлии Еренковой, важно было поддержать стремление волонтеров, общественных организаций, представителей бизнеса и неравнодушных граждан в сборе помощи братским республикам.

«Формируется большой железнодорожный состав, мы умеем объединяться, в единстве наша мощь. Верьте в свою страну, в свои собственные силы и с уверенностью смотрите в будущее»,— призвала Юлия Еренкова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта самолёт с первой партией гуманитарной помощи, собранной забайкальцами для жителей Донбасса, вылетел из Читы. Груз формировали порядка двух недель. Удалось собрать свыше 20 тонн необходимого. Это, в первую очередь, продукты питания, крупы, масло, тушенка, бытовые принадлежности, одежда, лекарства.

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