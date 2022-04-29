Бишкек, , 13:00 — REGNUM В Киргизии расходы на постройку школ составляют $650 (47 тысяч рублей) за квадратный метр, а до этого их строили якобы по $820 (59 тысяч рублей) за квадратный метр. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на церемонии закладки капсулы под строительство нового здания школы в Бишкеке.

Миллионы долларов mmarchin

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По его словам, за последние десять лет чиновники присвоили сотни миллионов долларов, завышая стоимость на $170 (12 тысяч рублей) за каждый квадратный метр при строительстве общеобразовательных учреждений.

«Если было построено 300 учебных заведений, то было «съедено» $200 млн (14 млрд 459 млн рублей). Если бы не воровали и строили по $650, то можно было бы построить еще 200 школ по всей стране», — подчеркнул глава государства.

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