Красногорск, , 13:00 — REGNUM За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 441 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 29 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 948 162 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 970 054.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 29 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 3 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё 3 человека стали жертвами COVID-19 в Подмосковье