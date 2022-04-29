За сутки 441 человек выздоровел в Подмосковье после COVID-19
Красногорск, 29 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровел 441 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 29 апреля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 948 162 человека. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 970 054.
Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 29 апреля число жертв COVID-19 увеличилось на 3 человека.