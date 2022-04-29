Ереван, 29 апреля, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Информацией о возможной в начале мая 2022 года встрече представителей Еревана и Баку в Брюсселе не располагает МИД Армении. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«На данный момент информации о проведении подобной встречи нет», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее о возможности проведения такой встречи в Брюсселе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что азербайджанский президент Ильхам Алиев провёл встречу со специальным представителем генсека НАТО Хавьером Коломиной.