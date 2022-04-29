* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 13:04 — REGNUM Боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на блокпост армии Ирака в провинции Салахуддин. Об этом 29 апреля сообщает Al-Sumariya со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

Полиция. Ирак Defenseimagery.mil

По данным источника, нападение произошло в ночь с 28 на 29 апреля между городами Самарра иль Аль-Дур.

Отмечается, что в ходе нападения погибли двое военнослужащих второго полка 95-й бригады.

Местные СМИ сообщают, что за нападением стоит одна из «спящих ячеек» террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующих в этом районе.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.