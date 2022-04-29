Тюмень, , 12:56 — REGNUM В Тюменской области за сутки зафиксировано 119 вылеченных ковидных пациентов, и 28 госпитализированных с COVID-19. Об этом 29 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 29 апреля коронавирус выявили у 104 тюменцев. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 апреля коронавирус выявили у 190 573 человека, выздоровели 185 000 пациентов, скончались 4294 (на одного человека больше, чем днём ранее).

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