В Тюменской области за сутки выявили 104 заражения коронавирусом
Тюмень, 29 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 119 вылеченных ковидных пациентов, и 28 госпитализированных с COVID-19. Об этом 29 апреля сообщает региональный оперативный штаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
За сутки на 29 апреля коронавирус выявили у 104 тюменцев. Это на двух человек меньше, чем днём ранее.
Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 апреля коронавирус выявили у 190 573 человека, выздоровели 185 000 пациентов, скончались 4294 (на одного человека больше, чем днём ранее).