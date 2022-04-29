Кемерово, 29 апреля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В кемеровских вузах в этом году для выпускников выделены 6,5 тысячи бюджетных мест (на 463 больше, чем в прошлом году). Общее число студентов составит 44 тыс. 852 человека, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям образования и педагогических наук — 13%; здравоохранение и медицинские науки — 10%; информатика и вычислительная техника — 8%; прикладная геология и горное дело — 6%», — уточнили в обладминистрации.

Уточняется, что набор абитуриентов в Кузбасса открывают восемь высших учебных заведений и шесть филиалов.