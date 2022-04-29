Астана, 29 апреля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение участвовать в юбилейном заседании глав государств Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Сообщается, что президенты Казахстана и РФ обсудили по телефону развитие торгово-экономических отношений между странами.

«Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения», — отметили в пресс-службе.

Напомним, подписание Договора о коллективной безопасности состоялось 15 мая 1992 года. По случаю 30-летия этого события в Москве в середине мая пройдёт юбилейное заседание глав государств, входящих в ОДКБ.