Казань, , 12:53 — REGNUM В Татарии от COVID-19 первым компонентом привит 2 524 291 человек, вторым — 1 926 401 человек. Среди жителей в возрасте старше 60 лет вакцинацию первым компонентом прошли 649 тыс. человек, вторым — 437 тыс. человек, сообщил 29 апреля заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Вакцинация ИА REGNUM

У специалистов вызывают обеспокоенность низкие темпы ревакцинации. По состоянию на 28 апреля повторную вакцинацию от коронавируса прошли 297 639 человек, хотя должны были пройти 741 389 жителей.

Республиканские лечебные учреждения готовятся к очередной волне заболеваемости и запасаются лекарствами, противочумными костюмами. По словам Жаворонкова, новый вариант вируса, будет менее смертоносным, но с высокой степенью распространения.

«C точки зрения смертности — это более-менее позитивные новости, но не с точки зрения нагрузки на систему здравоохранения, доступности оказания медицинской помощи и последствий COVID-19», — уточнил замминистра здравоохранения РТ.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии за сутки проведено 9263 теста на коронавирусную инфекцию.

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