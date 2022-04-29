Уфа, , 12:55 — REGNUM Круглогодичный тепличный комплекс по выращиванию плодоовощной продукции намерены построить в Башкирии. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Теплица Наталия Николаева © ИА REGNUM

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в формате «Инвестчас» в республиканском правительстве.

Сообщается, что в Буздякском районе инвестор намерен построить теплицы площадью 3 га для выращивания томатов и огурцов. На реализацию данного проекта планируется направить 225 млн рублей, в результате планируется создать 30 новых рабочих мест.

Отмечается, что в перспективе фермер рассматривает возможность строительства теплиц и в других районах Башкирии.

«Наша цель – увеличить годовой объём выращиваемых овощей с нынешних 200 тонн до 27 тысяч тонн в год к 2028 году», — приводит пресс-служба его слова.

Сообщается, что этому проекту был присвоен статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот. При этом администрация Буздякского района будет оказывать содействие в оформлении земельного участка.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики проработать вопрос подключения тепличного комплекса к инженерным сетям.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что инвестор намерен выделить 2,3 млрд рублей на возведение заводов в Башкирии.