Красногорск, , 12:51 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье растет. Об этом свидетельствует опубликованная 29 апреля статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории региона был подтвержден 401 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 100 случаев больше аналогичного показателя 28 апреля. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 301 человека, а днём ранее — у 241 жителя Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 7 710 новых случаев заражения коронавирусом.

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