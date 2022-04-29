Барнаул, 29 апреля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае более 90% сельскохозяйственных организаций закончили 2021 год с прибылью, сообщил 29 апреля в ходе ежегодного отчета перед парламентом региона губернатор Виктор Томенко. Его слова цитирует телеграм-канал краевого правительства.

Светлана Шаповалова АПК Алтайского края

В сельскохозяйственную технику и оборудование аграрии инвестировали свыше 18 млрд рублей – это на 73 процента больше, чем в 2020 году. Закуплено 885 тракторов и зерноуборочных комбайнов. В эксплуатацию введено 120 объектов животноводства суммарной мощностью свыше 26 тысяч скотомест.

Как сообщало ИА REGNUM, сельское хозяйство Алтайского края завершило 2021 год с высокими темпами роста производства – более 118%.

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