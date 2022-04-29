Сеул, , 12:50 — REGNUM 28 апреля военные Южной Кореи и США завершили совместные командно-штабные учения. Об этом сообщает KBS.

Морские Котики США на военных учениях в Южной Корее

Согласно опубликованным данным, учения проводились в формате компьютерного моделирования и были нацелены на повышение совместных оперативных возможностей. Отрабатывался сценарий отражения атаки потенциального противника и нанесения ответного удара.

Известно, что после завершения учений министерство обороны приступило к переезду в здание Объединённого комитета начальников штабов. Это связано с тем, что в главное здание минобороны переезжает администрация избранного президента страны Юн Сок Ёля.

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Отмечается, что помещения в здании минобороны будут переоборудованы для работы президентской администрации к середине июня.

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