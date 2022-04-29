Новосибирск, , 12:50 — REGNUM Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска обратился к руководителям предприятий и организаций с предложением перед Днём Победы оформить плакатами витрины и входные зоны. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

День Победы Иван Шилов © ИА REGNUM

«День Победы – один из самых светлых и важных праздников в России. Память о людях и героях, которые внесли вклад в победу в Великой Отечественной войне, навсегда останутся в наших сердцах. Праздничное оформление предприятий – один из многих способов выразить ветеранам свое уважение и благодарность», — говорится в сообщении.

Также предложены официальные макеты для печати плакатов.