Владикавказ, , 12:48 — REGNUM Группу аферистов, зарабатывавших на водителях большегрузов, поймали в Северной Осетии. Они разработали схему объезда очереди из автомашин, скопившихся на границе в районе пункта пропуска через государственную границу с Грузией «Верхний Ларс». Двое молодых людей задержаны, сообщили 29 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Верхний Ларс © Sputnik

Из подробностей дела известно, что водитель и пассажир автомобиля «БМВ Х-5» — жители села Эльхотова в возрасте 24 и 26 лет — придумали незаконный бизнес. Они предлагали водителям большегрузов ускорить прохождение границы в обход очереди за вознаграждение.

В салоне автомобиля были найдены 32 пластины с госномерами с признаками подделки. Их прикручивали на грузовики поверху реального номера машины. Задержанные убеждали автовладельцев в том, что «подмена номеров якобы может позволить водителям обойти очередь и беспрепятственно направиться через территорию республики к границе».

«На многократные просьбы и предупреждения сотрудников полиции прекратить свои противоправные действия молодые люди реагировали неадекватно и продолжали препятствовать действиям полицейских. В результате они были задержаны и доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств», — говорится в сообщении.

В настоящее время автомобиль «БМВ Х-5» изъят и помещен на специализированную стоянку, его водителю грозит лишение прав. Кроме того, организаторы бизнеса привлечены к ответственности за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и за управление автотранспортом с заведомо подложными государственными знаками регистрации. Наказан и один из водителей большегрузов, согласившийся на аферу мошенников. Его отправили в конец очереди и также привлекли к ответственности за использование поддельных номеров.

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