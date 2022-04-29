Москва, 29 апреля, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В России цены на свинину и курятину придут в норму в течение ближайших месяцев по мере восстановления экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал данные Росстата о том, что в РФ снизились цены на свиное и куриное мясо.

Stuart Webster Свинина

«Падение цен на курятину и свинину обусловлено растущей производительностью этой отрасли, насыщенностью внутреннего рынка и некоторыми ограничениями экспорта этих продуктов, связанными в том числе с санкционным давлением западных стран, — сказал Рамазанов. — Вероятнее всего, в течение нескольких месяцев по мере полного восстановления экспорта и адаптации к санкционному давлению цены вернутся в норму».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата говядина и баранина в РФ подорожали на 0,4% и 0,3% соответственно, в то время как свинина и курятина подешевели на 0,2%.