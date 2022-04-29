Москва, , 12:51 — REGNUM Российский певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) выразил своё отношение к плагиату в творчестве. Об этом артист рассказал корреспонденту ИА REGNUM на церемонии объявления номинантов Русской Музыкальной Премии телеканала RU. TV 28 апреля.

ЮрКисс Василий Иванов © ИА REGNUM

«Каждый мой трек — плагиат, почитайте в интернете», — иронично заявил певец. Примечательно, что на предстоящей премии RU. TV ЮрКисс поборется за победу в номинациях «Лучший дуэт» и «Коллаборация года».

Напомним, что в 2022 году Русская Музыкальная Премия телеканала RU. TV пройдёт 28 мая в Москве. Мероприятие станет 11-м в истории телеканала.

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