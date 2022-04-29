Вашингтон, 29 апреля 2022, 12:46 — REGNUM Изменение климата на планете спровоцирует к 2070 году появление тысяч новых вирусов животных, в связи с чем есть опасность их перехода к людям, сообщает со ссылкой на новое исследование New York Post.
Исследователи, опубликовавшие свои выводы 28 апреля в журнале Nature, использовали модель для изучения того, как более 3 тыс. видов млекопитающих могут мигрировать и обмениваться вирусами в течение следующих 50 лет, если средняя температура на планете вырастет на 2 градуса по Цельсию.
Они обнаружили, что межвидовое распространение вируса пройдет более 4 тыс. раз среди одних только млекопитающих. В исследование не включались птицы и морские животные.
Исследователи заявили, что не все вирусы распространяются на людей или становятся причиной пандемии в масштабах коронавируса, но количество межвидовых вирусов увеличивает риск распространения патогена среди людей. В исследовании рассматриваются два глобальных кризиса: изменение климата и распространение инфекционных заболеваний, то есть те, с которыми на сегодняшний день сталкивается международное сообщество.
В предыдущих исследованиях рассматривалось то, как обезлесение и вымирание некоторых видов, а также торговля дикими животными приводят к распространению болезней среди животных, тогда как по вопросу о том, как изменение климата может повлиять на передачу этого типа болезни, по словам исследователей, научных работ гораздо меньше.
Эксперты по изменению климата и инфекционным заболеваниям сошлись во мнении, что потепление на планете, вероятно, приведет к повышенному риску появления новых вирусов.