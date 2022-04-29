Комрат, Молдавия, , 12:45 — REGNUM Депутаты Народного собрания автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии 29 апреля единогласно проголосовали за закон «О символах Победы на территории Гагаузии», который разрешает носить георгиевскую ленту, вопреки запрету центральных властей. Об этом сообщает издание Gagauzinfo.

Георгиевская лента Pixabay.com

«Мы должны знать историю, должны знать, сколько людей умерли во Второй мировой войне, чтобы таких войн больше не было», — отметил депутат Александр Дюльгер.

Сообщается, закон принимали в ускоренном порядке, чтобы успеть к 9 Мая. Депутат Николай Дудогло отметил, что это необходимо, чтобы «обезопасить» жителей Гагаузии в годовщину Дня Победы.

Напомним, в Молдавии с 20 апреля начал действовать запрет публичной демонстрации символов Z и V, георгиевской ленты и всего, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Штраф за нарушение до 9000 леев (более 35 тыс. рублей). В полиции предупредили, что штрафовать будут в том числе ветеранов 9 Мая.

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