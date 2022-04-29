Иркутск, , 12:44 — REGNUM Полиция Иркутской области обеспокоена всплеском мошенничеств, совершаемых по одной схеме, жертвами которой становятся пожилые женщины. Подробности 29 апреля сообщает телеграм-канал ГУ МВД по региону.

Мошенничество по телефону Epp.genproc.gov.ru

В каждом случае пенсионеркам на стационарные телефоны звонили аферисты, сообщали о попавшем в аварию родственнике и, выдавая себя за правоохранителей, убеждали отдать все сбережения курьеру. В течение текущей недели в областном центре зарегистрировано пять таких фактов обмана.

Жертвами аферы стали иркутянки в возрасте от 70 до 85 лет. Считая, что спасают от беды близкого человека, они суммарно отдали таксистам, отправленным преступниками, свыше миллиона рублей. В настоящее время по всем указанным фактам возбуждены уголовные дела, оперативники разыскивают преступников.

Наибольшей суммы лишилась 80-летняя жительница Свердловского округа. Полицейские установили, что на домашний телефон ей позвонил мужчина, назвал себя следователем и рассказал о том, что ее дочь якобы попала в больницу, став виновницей автоаварии.

Обращаясь к заявительнице по имени, фамилии и отчеству, а также обещая помочь, он расположил к себе собеседницу. Больше двух часов встревоженная пенсионерка под его диктовку писала различные заявления, записывала обстоятельства выдуманной истории, несуществующие имена должностных лиц, собирала вещи, якобы необходимые для госпитализации дочери – постельное белье, полотенца, посуду и средства гигиены.

Все это время злоумышленник не прерываясь общался с ней по домашнему и сотовому телефонам, не давая жертве связаться с реальной родственницей. Затем он убедил ее собрать все имеющиеся деньги, якобы необходимые для помощи пострадавшей стороне, и передать «его водителю».

Выполнив все требования звонившего, иркутянка вскоре связалась с настоящей дочерью и поняла, что ее обманули.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году от действий аферистов в Приангарье пострадали три таксиста, еще трое стали соучастниками мошенничеств.

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