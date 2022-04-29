Астана, 29 апреля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Вопросы развития сотрудничества России и Казахстана в торгово-экономической сфере обсудили по телефону президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Флаги России и Казахстана

Отмечается, что главы государств решили поручить правительствам обеих стран «сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения».

«Президенты предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в администрации президента Казахстана заявили, что страна намерена соблюдать антироссийские санкции.

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