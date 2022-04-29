Салехард, 29 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 29 апреля за сутки госпитализировали четырёх человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 35 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выздоровели за сутки 38 ямальцев. Заразился коронавирусом 21 человек — на двух меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 29 апреля зарегистрировано 136 570 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 135 067 человек, 1040 скончались.