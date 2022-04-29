Кемерово, 29 апреля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области в период выходных и праздничных дней управление МЧС России и его подразделения переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

ГУ МЧС России по Кемеровской области В Кузбассе сохраняется высокая пожароопасность

«Такой режим вводится для обеспечения высокой степени готовности сил и средств ведомства к действиям по ликвидации последствий возможных ЧС и происшествий», — уточнили в МЧС России.

В боевые расчёты на это время введена резервная техника и усилен состав дежурно-диспетчерских смен.