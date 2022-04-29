Москва, 29 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Москве увеличилось на 17 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 29 апреля официальным порталом о распространении коронавируса в России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что днём ранее число официально подтвержденных смертей пациентов с коронавирусом в столице достигло 18.

Всего же с начала распространения коронавируса от COVID-19 в Москве скончался 43 225 человек.