Минск, 29 апреля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Белоруссию с начала спецоперации прибыли более 24,5 тыс. жителей Украины, сообщил 29 апреля белорусский государственный пограничный комитет.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«С 24 февраля в Беларусь прибыло 24 483 гражданина Украины», — говорится в телеграм-канале комитета.

Отмечается, что через украинско-белорусскую границу проследовали 15 778 граждан Украины, транзитом через Польшу — 7786, через Литву — 808, через Латвию — 111.